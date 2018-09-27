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Правительство рассчитывает на 3%-ный рост экономики в следующем году - Гройсман

Правительство рассчитывает на 3%-ный рост экономики в следующем году - Гройсман

Поданный правительством вовремя и согласно требованиям законодательства проект госбюджета на 2019 год сохраняет приоритеты и программы развития, которые уже реализуются.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

“Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в охране здоровья, энергоэффективность и тому подобное. Это сбалансированный бюджет, который даст стране рост”, – сказал Гройсман.

Он напомнил, что правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3% и инфляцию меньше 8%.

“Единственный вопрос, который беспокоит, – вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение”, – отметил глава правительства.

По данным Кабмина, правительство, среди прочего, закладывает в проект Госбюджета расходы на безопасность и оборону свыше 209 млрд грн, общие расходы на образование – 242,1 млрд грн, расходы на строительство и реконструкцию дорог – 56 млрд грн.

По материалам Урядовий портал
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