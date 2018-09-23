Билл Гейтс потратил более $170 млн на покупку земли

Основатель Microsoft Билл Гейтс потратил 171 миллион долларов на приобретение сельскохозяйственных земель в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Гейтс приобрел 14,5 тысяч акров земли в Южном Вашингтоне. По данным издания Land Report, специализирующегося на земельных сделках, это самая крупная покупка земли в США в 2018 году.

Сделка была осуществлена с помощью нескольких посреднических корпораций.

Кроме того, издание Land Report, которое специализируется на земельных сделках, сообщило, что данная покупка является самой крупной в США за 2018 году.

Ранее сообщалось, что в списке Forbes The World’s Billionaires первое место занимает основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 149,7 млрд долларов. Второе место в списке Bloomberg занимает Билл Гейтс с состоянием в 9,55 млрд долларов. Как отмечает агентство, состояние основателя Microsoft также могло переступить порог в 150 млрд долл., если бы он с 1996 года не передавал часть средств на благотворительность.

Третьим в списке указано инвестора Уоррена Баффета (83 млрд долл.), вновь потеснившего основателя Facebook Марка Цукерберга (82,9 млрд долл.).