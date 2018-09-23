Эксперт назвал причины дополнительных коррупционных рисков в дорожной отрасли

Конкуренция при закупках в дорожной отрасли является недостаточной, и это создает дополнительные коррупционные риски.

“Конкуренция в дорожной отрасли является недостаточной, поскольку, по данным CoST Ukraine, участие в конкурсах принимают 2-3 подрядчика. … Малое количество подрядчиков создает возможности для заказчиков дорожных работ вступать с ними в сговор и получать неправомерную выгоду”, – сказала Величко.

Она добавила, что условия тендеров могут быть прописаны в интересах определенных исполнителей дорожных работ; также может происходить дисквалификация подрядчиков при закупках по формальным признакам, мол, подрядчик где забыл поставить печать. Также есть случаи избегания закупок через Prozorro путем разбития объемов необходимых товаров и работ на меньшие закупки по объему и стоимости.

“Коррупционные риски в дорожной отрасли можно классифицировать по группам: политическая коррупция, в частности, когда депутаты в бюджете закладывают финансирование отдельных дорог, которые, возможно, не являются стратегически важными для страны, но входят в круг их интересов; кадровые назначения путем непрозрачных конкурсов, злоупотребление с материалами – когда поставляются дешевые материалы вместо более дорогих, когда есть ненадлежащий учет ресурсов”, – сказала Величко.