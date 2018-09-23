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Названа потенциальная дата следующего крупного обновления Windows 10

Названа потенциальная дата следующего крупного обновления Windows 10

Когда компания Microsoft анонсировала следующее крупное обновление операционной системы Windows, она не назвала точных сроков выхода.

Тогда было объявлено лишь, что обновление станет доступно в октябре и получило логичное название Windows 10 October 2018 Update. Ранее оно было известно под кодовым названием Redstone 5.

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Теперь специалисты-разработчики с закрытого форума MyDigitalLife обнаружили потенциальную дату выхода Windows 10 October 2018 Update. В коде тестовой сборки Windows 10 с номером 17763 было обнаружено упоминание 20181002 — 2 октября 2018 года. При этом различные индикаторы указывают на то, что сборка 17763 будет выбрана Microsoft в качестве стабильной релизной версии RTM (Release To Manufacturers).

Обновление Windows 10 October 2018 Update получит целый ряд новшеств, таких как новый облачный буфер обмена, который синхронизируется между устройствами, тёмная тема «Проводника», обновлённые «Ножницы» и улучшения для браузера Edge.

По материалам internetua.com
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