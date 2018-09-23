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Uber заявил, что его водители счастливы. Компания не хочет оплачивать их отпуск

Uber заявил, что его водители счастливы. Компания не хочет оплачивать их отпуск

Водители сервиса заказа такси Uber в Великобритании счастливы, а их зарплата благодаря сервису выше, чем минимальная по стране. По крайней мере, так заявляют авторы опроса, который компания намерена предоставить в качестве доказательства в Британском суде, пишет Bloomberg.

Разбирательства в британском суде начались в ноябре прошлого года — правительство страны считает, что Uber должна официально оформлять своих водителей, предоставлять им оплачиваемый отпуск и больничный. Компания с такой позицией не согласна — ее представители утверждают, что сервис является агрегатором, а не таксомоторной компанией.

Исследование по заказу Uber провела компания Orb International, в нем приняли участие несколько сотен водителей из Великобритании. В отчете говорится, что они считают себя счастливыми, а их зарплата выше минимального размера оплаты труда, установленного в стране. Большинство респондентов посчитали, что гибкий график более привлекателен, чем оплачиваемый отпуск или гарантия получения минимальной зарплаты.

В Uber отметили, что не принимали участие в исследовании, однако могут «подтвердить, что информация не искажена».

По материалам hightech.fm
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