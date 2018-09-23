Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 62 0

Большинство немцев уверены в досрочном уходе Меркель с поста канцлера

Большинство немцев уверены в досрочном уходе Меркель с поста канцлера

Большинство немецких респондентов считают, что Ангела Меркель покинет пост канцлера ФРГ еще до завершения срока своих полномочий в 2021 году, свидетельствуют результаты интернет-опроса социологического института Civey, проведенного по заказу новостного портала t-online.de, сообщила Deutsche Welle.

Данные опубликованы в четверг, 27 сентября, через день после смещения близкого соратника А.Меркель Фолькера Каудера с поста председателя консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

Порядка 55% опрошенных ответили “безусловно нет” или “скорее нет” на вопрос о том, останется ли А.Меркель в этой должности до конца срока полномочий.

В свою очередь, еще 37,8% сказали: “ безусловно да” и “скорее да”. Еще порядка 7,2% отметили, что пока не определились с ответом.

При этом наибольший процент среди давших положительный ответ – в рядах сторонников ХДС/ХСС (62%). В то же время активнее других об уходе нынешнего канцлера говорили приверженцы правопопулистской “Альтернативы для Германии” (83,6%) и Свободной демократической партии Германии (63,3%).

Опрос проводился онлайн 25-26 сентября. Речь идет о репрезентативном исследовании, в котором приняли участие 5099 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

В то же время методология социологического института Civey неоднократно подвергалась критике, поскольку, в отличие от других подобных организаций, он не работает методом случайной выборки, а позволяет голосовать всем желающим, после чего производит отбор сообразно установленным им критериям.

Во вторник, 25 сентября, стало известно, что главой консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге вместо занимавшего этот пост 13 лет Ф.Каудера избран малоизвестный политик Ральф Бринкхаус.

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018