Отопительный сезон: какие документы подавать для оформления субсидии

В стандартных случаях для оформления субсидии украинцам нужно подавать только заявление и декларацию о доходах.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

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“В стандартных случаях для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах”, — сказал Рева.

При этом справки понадобятся, если граждане хотят оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только фактически проживающих в квартире лиц. Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета.

Субсидию назначают на год — с мая до мая следующего года. Размер субсидии рассчитывается отдельно — на летний период, и отдельно — на зимний исключительно на основе доходов зарегистрированных и фактически проживающих в квартире лиц.

Если помощь уже назначена на новый год (2018-2019 гг.), в октябре их размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения.