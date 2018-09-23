Межбанк: доллар на отметке 26,25/28,26 остановил баланс спроса и предложения на фоне налоговых платежей

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,31/28,34 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 57 035,4 млн грн к отметке 52 914,6 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Думаю, эта динамика – следствие терминации сезона компенсации НДС Казначейством. Кроме того, оттока гривневых средств с коррсчетов – индикация платежей в Казну семи видов налогов, которые могут как минимум, замедлить рост курса безналичного «американца» на торгах валютного межбанка.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева ограничились осторожным сужением спреда, понизив офера и обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD, отвечая на появление признаков сужения гривневого ресурса.

К 10.23 цены безналичного «американца», инициировав снижение, опустились к 28,26/28,28 UAH/USD, сопровождаясь невысокими оборотами и доминированием продавцов.

Тем временем доллар на межбанке, к 10.48 Киева замедлив снижение, оказался на цифре 28,25/28,27 UAH/USD. Рынок постепенно выравнивается в баланс.

По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, продолжая «топтаться на месте», оказались на цифре 28,25/28,26 UAH/USD. «Американца» удерживает на месте «полноценное» равновесие покупок и продаж.

Дополуденное «зеленое» антиралли, остановленное появлением покупок СКВ, сопровождалось относительной стабильностью ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, которые ограничились снижением бидов с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,310 / 28,340

евро – 33,068 / 33,101

российский рубль – 0,4301 / 0,4308

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1622 / 1,1623

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