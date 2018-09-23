Руководство «Укравтодора» разобрачили на нанесении ущерба государству на более 220 млн грн

Сотрудники СБУ, Прокуратуры Киева и Нацполиции разоблачили руководство «Укравтодора» на нанесении ущерба государству на более 220 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на протяжении 2012-2014 годов руководители служб автомобильных дорог вопреки требованиям Бюджетного кодекса Украины заказывали дорожно-строительные работы у подконтрольных строительных компаний, которые проводились без получения на них соответствующих бюджетных ассигнований.

Таким образом, из-за отсутствия средств, чиновники искусственно и незаконно формировали кредиторскую задолженность перед исполнителями. Только за 2016-2017 годы из областных служб автомобильных дорог Украины при «молчаливом» согласим должностных лиц по этой коррупционной схеме в судебном порядке с государства было взыскано более 220 млн штрафных санкций.

Сейчас первому заместителю руководителя «Укравтодора» в Киевской области объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, которое привело к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются первоочередные следственные действия для привлечения к ответственности всех чиновников «Укравтодора», причастных к коррупционной схемы.