Shell и Microsoft тестируют систему распознавания нештатных ситуаций на АЗС

Компания Microsoft заявила о запуске пилотного проекта, призванного с помощью искусственного интеллекта (ИИ) заранее распознавать внештатные ситуации на заправках. Новая система ИИ пройдет всесторонние испытания на двух заправках Shell в Сингапуре и Таиланде.

С помощью установленной возле топливораздаточной колонки (ТРК) видеокамеры, подключенной к «облачной» системе, работающей под управлением Microsoft Azure IoT Edge, операторы смогут идентифицировать опасное поведение клиентов и посетителей: курение вблизи ТРК, нарушение техники безопасности в процессе заправки, неадекватное поведение за рулем, кражу, насилие.

Читайте также: Рост цен на нефть до $100 за баррель приведет к удорожанию А-95 – эксперт

Как только самообучаемая система на основе ИИ обнаружит потенциальную проблему, она предупредит сотрудников АЗС для того, чтобы те смогли быстро отреагировать на возникшую внештатную ситуацию.

«Этот пилотный проект является лишь одним из примеров того, как Shell интегрирует ИИ, облачные вычисления и технологию IoT в различных направлениях своего энергетического бизнеса», — рассказал Дж. Лангстон, разместивший в своем блоге публикацию о пилотном проекте Shell и Microsoft.

Предложенная Microsoft система работает практически без задержек: большая часть информации обрабатывается Azure IoT Edge, Azure IoT Hub и Azure Databricks. Искусственный интеллект анализирует только те кадры, которые могут свидетельствовать о возникшей на территории АЗС внештатной ситуации.