В Польше за три года утроилось количество студентов из Украины

За последние три года количество студентов из Украины в Польше выросло с почти 10 000 до 35 584.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Польского Института общественных дел.

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Данные опроса показали, что украинцы выбирают Польшу потому, что здесь им необходимо меньше денег для жизни, чем в других странах; существует перспектива обучение без оплаты или с льготами в оплате; можно легче попасть на учебу; существует возможность после окончания вуза найти работу по специальности; а также потому, что в Польше хорошее качество образования.

Лишь 9% украинских студентов планируют возвращаться домой. 29% хочет переехать в другую страну ЕС, 28% украинских выпускников польских вузов хотят остаться в Польше. А 26% студентов еще не знают, куда они поедут.

Среди тех, кто хочет оставаться в Польше, главные причины таковы: высокая зарплата, хорошие условия жизни и хорошие возможности работать по специальности.