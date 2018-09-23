Kodak возобновила поставки плёнки Ektachrome после шестилетнего перерыва

Компания Kodak объявила о начале глобальных поставок 35-мм плёнки Ektachrome, выпуск которой был прекращён шесть лет назад.

Компания полагает, что сейчас имеется достаточно высокий спрос на 35-мм пленку, чтобы дать ей второй шанс. Этот шаг, похоже, порадует профессионалов фотосъёмки.

Плёнка Ektachrome отличается чистыми, яркими цветами и мелкозернистостью, что, вероятно, сделает её популярным выбором для занимающихся фотографированием пейзажей, природных ландшафтов и показов моды.

В настоящее время доступна для покупки плёнка Ektachrome E100 (в стандартных катушках по 36 кадров), в то время как цветная обращаемая плёнка Kodak Ektachrome 7294 в формате «Супер 8» поступит в продажу на следующей неделе, 1 октября, а 16-мм версия появится на рынке «позже в этом году».

Kodak продавала Ektachrome в нескольких вариантах и ​​форматах начиная с 1940-х годов, но из-за падения продаж в последние годы на фоне растущего давления со стороны рынка цифровых камер Kodak прекратила выпуск всех типов плёнки в 2013 году, а Ektachrome E100 — ещё раньше, в 2012 году.

В 2013 году производство традиционных фотоматериалов Kodak было выделено в новое подразделение Kodak Alaris. Недавно компания заявила, что начинает получать всё больше просьб от фотографов и кинематографистов о возобновления выпуска их любимых плёнок.

Kodak Alaris первоначально объявила о предстоящем возрождении Ektachrome в январе 2017 года. Следует отметить, что Kodak Alaris не будет продавать Ektachrome E100 непосредственно потребителям, поставляя вместо этого плёнку дистрибьюторам по всему миру. Её цена пока неизвестна.