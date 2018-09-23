В столице до 2020 года планируют обустроить 125 тысяч паркомест - Киевсовет

Киевский городской совет поддержал изменения в Концепции развития парковочного пространства в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

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Отмечается, что документ предусматривает увеличение количества паркомест с 25 тысяч до 125 тысяч.

«Предложенная Концепция предусматривает повышение уровня качества и предоставления услуг по парковке. Также мы планируем внедрять инновационные технологии при оплате услуг за парковку. Сейчас прописано последовательное увеличение паркомест на площадках для дневной и ночной парковки. Мы рассчитываем, что их количество вырастет с 25 тысяч до 125 тысяч. То есть мы планируем до конца 2020 года ежегодно оборудовать 20 тысяч парковочных мест», – сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Сергей Симонов.

Согласно Концепции, перехватывающие паркинги могут появиться на Вышгородском, Черниговском, Бориспольском, Днепропетровском, Одесском, Житомирском и Ирпенском направлениях. В целом рассматривается возможность обустройства 23-х таких площадок. Также запланировано постепенное обустройство мест для подзарядки электромобилей на парковках. В частности, планируется ежегодно до 2020 года 5% паркомест обустраивать такими системами.

Согласно сообщению, указанную концепцию должны доработать в вопросах повышения уровня соблюдения правил парковки и оплаты услуг.