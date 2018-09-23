В Украине до конца 2018 года запустят механизм бюджетной поддержки инноваций. Об этом сказал глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман, передает “Урядовий портал”.

По его словам, поддержка технологических инноваций и внедрение стимулов спроса на технику отечественного производства – шаг к укреплению позитивных экономических тенденций и структурной перестройки экономики сырьевого типа на экономику добавленной стоимости.

На сегодня только 18% предприятий в Украине считаются инновационными и вкладывают средства в развитие своего продукта.

“Наша задача – перестроить экономику от сырьевой в экономику добавленной стоимости. А это невозможно сделать без поддержки инноваций. Сегодня только пятая часть предприятий в Украине являются инновационными. Но мы создали реальный механизм бюджетной поддержки создания инновационных продуктов в различных сферах”, – сообщил Гройсман.

Премьер-министр поставил задачу до конца года запустить механизм государственной поддержки.

“Мы уже до конца года запустим механизм государственной поддержки. Такую задачу я поставил перед Национальным комитетом по промышленному развитию. Выбор проектов будет утверждаться не чиновниками, а предпринимателями. Это обеспечит прозрачность и качество”, – добавил Гройсман.