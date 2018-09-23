Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 19 0

В Украине до конца 2018 года запустят механизм бюджетной поддержки инноваций

В Украине до конца 2018 года запустят механизм бюджетной поддержки инноваций

В Украине до конца 2018 года запустят механизм бюджетной поддержки инноваций. Об этом сказал глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман, передает “Урядовий портал”.

По его словам, поддержка технологических инноваций и внедрение стимулов спроса на технику отечественного производства – шаг к укреплению позитивных экономических тенденций и структурной перестройки экономики сырьевого типа на экономику добавленной стоимости.

На сегодня только 18% предприятий в Украине считаются инновационными и вкладывают средства в развитие своего продукта.

“Наша задача – перестроить экономику от сырьевой в экономику добавленной стоимости. А это невозможно сделать без поддержки инноваций. Сегодня только пятая часть предприятий в Украине являются инновационными. Но мы создали реальный механизм бюджетной поддержки создания инновационных продуктов в различных сферах”, – сообщил Гройсман.

Премьер-министр поставил задачу до конца года запустить механизм государственной поддержки.

“Мы уже до конца года запустим механизм государственной поддержки. Такую задачу я поставил перед Национальным комитетом по промышленному развитию. Выбор проектов будет утверждаться не чиновниками, а предпринимателями. Это обеспечит прозрачность и качество”, – добавил Гройсман.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018