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Еще не вышедший планшет Microsoft Surface показали на фото

Еще не вышедший планшет Microsoft Surface показали на фото

Корпорация Microsoft переживает не самое лучшее время. Компания стандартно зарабатывает на операционной системе Windows и программном обеспечении, вроде Microsoft Office, однако другие продукты постоянно терпят крах.

Компании не удалось реализовать потенциал Windows-смартфонов, различных сервисов, дополненной реальности, да и Xbox занимает не первое место в мире консолей.

Однако, со сменой руководства Microsoft всё же удалось выпустить несколько достойных продуктов, которые действительно стали вне конкуренции, задали новые тренды и могут соперничать с топовыми устройства на рынке. Речь идет о ноутбуках-трансформерах на операционной системе Windows линейки Microsoft Surface.

Устройства получились легкими, компактными, производительными и составляют конкуренцию даже продукции Apple. Сейчас мир ждет презентации нового ноутбука Microsoft Surface Pro 6. Недавно же произошла утечка, которая полностью показала официальное название и дизайн новинки, хотя презентация состоится только 2 октября.

По материалам bigmir.net
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