Еще не вышедший планшет Microsoft Surface показали на фото

Корпорация Microsoft переживает не самое лучшее время. Компания стандартно зарабатывает на операционной системе Windows и программном обеспечении, вроде Microsoft Office, однако другие продукты постоянно терпят крах.

Компании не удалось реализовать потенциал Windows-смартфонов, различных сервисов, дополненной реальности, да и Xbox занимает не первое место в мире консолей.

Однако, со сменой руководства Microsoft всё же удалось выпустить несколько достойных продуктов, которые действительно стали вне конкуренции, задали новые тренды и могут соперничать с топовыми устройства на рынке. Речь идет о ноутбуках-трансформерах на операционной системе Windows линейки Microsoft Surface.



Устройства получились легкими, компактными, производительными и составляют конкуренцию даже продукции Apple. Сейчас мир ждет презентации нового ноутбука Microsoft Surface Pro 6. Недавно же произошла утечка, которая полностью показала официальное название и дизайн новинки, хотя презентация состоится только 2 октября.