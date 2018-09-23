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В Украине будет стремительно расти спрос на услуги лизинговых компаний - эксперты

В Украине будет стремительно расти спрос на услуги лизинговых компаний - эксперты

Спрос на услуги лизинговых компаний в Украине и объемы лизинговых сделок будут стремительно расти в ближайшие три-пять лет.

Об этом шла речь в ходе презентации исследования «Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста».

«В лизинговой отрасли имеются значительные перспективы к росту. Спрос на услуги лизинговых компаний в Украине и объемы лизинговых сделок будут стремительно расти ближайшие три-пять лет, а объем финансирования украинского бизнеса по сделкам лизинга может как минимум удвоиться к 2021 году», – отметили в “Украинском объединении лизингодателей”, которое выступило организатором презентации исследования.

Исследование было проведено экспертами Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» и является первым подробным аналитическим обзором рынка лизинговых услуг в Украине, основных трендов отрасли и определения препятствий для развития индустрии в целом. В презентации приняли участие эксперты USAID, эксперты, народные депутаты Украины и др.

По материалам УКРИНФОРМ
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