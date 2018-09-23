Онлайн-сервисом о регистрации авто воспользовались 100 тысяч украинцев - Гройсман

Онлайн-сервисом о регистрации авто, который дает возможность каждому гражданину самостоятельно получить информацию об авторынке в несколько кликов, уже воспользовались 100 тысяч украинцев.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.

“Сервис о первичной регистрации авто был создан на основе открытых данных государственного реестра. И сразу стал популярным – 100 тысяч украинцев воспользовались им за три недели”, – отметил Гройсман.

По его словам, в реестре отражаются все изменения, которые происходят с автомобилем: смена собственника, номеров, переоборудование и тому подобное. Сервис также предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто.

“Здесь можно сравнивать данные по регистрации по областям, дате выпуска, марке, модели, объему двигателя, типу топлива и цвету. Каждый может быстро и бесплатно получить информацию для изучения рынка”, – добавил Гройсман.

Онлайн-сервис о первой регистрации авто на основе открытых данных Единого государственного реестра Министерства внутренних дел в отношении зарегистрированных транспортных средств и их владельцев в Украине запустили 28 августа.

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