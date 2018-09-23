В государственном банке продавали данные клиентов

Менеджер ПриватБанка в Ровенском филиале банка продавал данные клиентов.

Ровенский городской суд 20 сентября рассмотрел соответствующее представление органов прокуратуры, говорится в Едином реестре судебных решений.

Так, в феврале 2018-го обвиняемый посылал заказчику через мессенджер Telegram информацию о клиентах банка. За это получил вознаграждение 400 грн. Такую информацию установили правоохранительные органы в ходе досудебного расследования.

Менеджер ПриватБанка признал свою вину.

Таким образом, Ровенский городской суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений. Правда, освободил его от тюрьмы. Установил наказание с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

На момент вынесения приговора обвиняемый уже не работал в Приватбанке. Был кладовщиком компании, которая занимается продажей авто.