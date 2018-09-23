Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 188 0

В государственном банке продавали данные клиентов

В государственном банке продавали данные клиентов

Менеджер ПриватБанка в Ровенском филиале банка продавал данные клиентов.

Ровенский городской суд 20 сентября рассмотрел соответствующее представление органов прокуратуры, говорится в Едином реестре судебных решений.

Так, в феврале 2018-го обвиняемый посылал заказчику через мессенджер Telegram информацию о клиентах банка. За это получил вознаграждение 400 грн. Такую информацию установили правоохранительные органы в ходе досудебного расследования.

Менеджер ПриватБанка признал свою вину.

Таким образом, Ровенский городской суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений. Правда, освободил его от тюрьмы. Установил наказание с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

На момент вынесения приговора обвиняемый уже не работал в Приватбанке. Был кладовщиком компании, которая занимается продажей авто.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Криминал
Все, что мы знаем про:ПриватБанк ПриватБанк ДФ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018