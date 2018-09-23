Авиакомпании задолжали украинцам полтора миллиона евро

Долг авиакомпаний украинским пассажирам по итогам лета 2018 года — почти 1,5 млн евро — вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (менее 500 тыс. евро) более чем втрое.

Об этом свидетельствуют итоги исследования компании AirHelp.

Всего с 1 июня по 1 сентября 2018 года было задержано или отменено по вине авиакомпаний более 70 рейсов, соединявших Украину со странами ЕС. В результате пострадало почти 5 тыс. пассажиров. Общий размер компенсации, который полагается им по закону, составляет почти 1,5 млн евро.

В случае задержки рейса возможность получения компенсации зависит от продолжительности рейса, разницы между запланированным и фактическим временем прилёта рейса и причиной задержки. Пассажиры могут требовать компенсацию не только за недавние сорванные рейсы, но и за любые свои рейсы, которые были отменены или задержаны в течение последних 3 лет.

Украинских туристов этим летом явно преследовала черная полоса – регулярные задержки как чартерных, так и регулярных рейсов, опасные посадки с выкатыванием на резервные полосы, ночевки в аэропортах и множество других неприятностей.

Если вас манят новые страны и приключения и вы все же не боитесь задержек рейсов, то за границей вам лучше воспользоваться кредитной картой.