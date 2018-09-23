Межбанк: доллар подняли спекулятивно настроенные экспортеры и банки

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 8,16 коп., на торгах четверга обвалился на 15,55 коп., оказавшись на уровне 28,2983 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 14,57 коп., составил 28,2857 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, подскочил 28,22/28,25, однако спустя 18 минут, обретя «рыночную реальность», вырос к 28,26/28,28 UAH/USD.

На этой цифре СКВ «задержалась» до 11.28, сопровождаясь равновесной торговлей. На рынке появилась часть экспортеров, которых устроила цена, и они инициировали продажи.

Несколько забегая вперед, отметим, что подобные феномены в курсовых хрониках, вызванные заметным ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, еще несколько раз повторялись, свидетельствуя с одной стороны об отсутствии физического дефицита СКВ на рынке, с другой, о весомой спекулятивной составляющей наблюдавшегося в четверг роста долларовых цен.

Тем временем, к 11.30 «американец» на межбанке, возобновив рост, отметился на цифре 28,28/28,31 UAH/USD. Наступило время очередной стабилизации, которая затянулась до 13.00, сопровождаясь сбалансированной и вполне деловитой торговлей с реализацией СКВ теми же экспортерами или спекулятивно настроенными коммбанками.

С этого часа (13.00 Киева) новая попытка роста с цифры 28,29/28,33, которую спустя 15 минут сменил новый уровень 28,32/28,35 UAH/USD.

На сей раз полоса стабильности затянулась, по сути, до самого закрытия торгов, прервавшись коррекцией до 28,31/28,34 UAH/USD около 15.20 Киева из-за увлекшегося спекулянта, обнаружившего, что «пристроить» обязательную часть экспортной выручки на опустевшем межбанке уже некому.

В дальнейшем пара доллар-гривна не покидала «окрестности» этой цифры до самого закрытия сессии 27 сентября.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,32 / 28,25

евро – 33,16 / 33,16

российский рубль – 0,430 / 0,432

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