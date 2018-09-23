Кристофер Дембик: радар рисков стран G20 на ближайшее время

Радар рисков по G20 указывает на события, представляющие политические и экономические риски в странах G20. А также способность данных рисков повлиять на рынки. Он регулярно обновляется. Давайте в данной колонке постараемся разобраться в последних данных.

Брекзит

Это, несомненно, самый недооцениваемый риск ближайших месяцев. Вероятность недостижения соглашения с Европейским союзом ниже 50%, но переговоры могут в любой момент сорваться, особенно из-за жесткой линии европейской стороны.

Перед премьер-министром Терезой Мэй стоит задача объединить свою партию вокруг своего плана Брекзита на конференции Консервативной партии, которая пройдет с 30 сентября по 3 октября.

Основной доклад она сделает в последний день мероприятия, и он должен дать некоторое представление об основных целях, которых она желает достичь.

Скоре всего, будут заключены договор о выходе и соглашение о переходном периоде, предусматривающие выход Великобритании из Европейского союза 29 марта 2019 г.

Однако вероятно, что из-за множества нерешенных вопросов по торговле и по границе Северной Ирландии, будущие отношения с ЕС не будут четко определены.

Переходный период усилит политические трения между Лондоном и другими европейскими правительствами из-за Северной Ирландии и долгосрочного соглашения.

Обсуждение бюджета Италии на 2019 год

Важнейшие показатели, последние данные, в том числе, индекс деловой активности (PMI) и бизнес-ожидания подтверждают сценарий остановки широкого роста на 3 квартал.

Это серьезно осложнит балансировку бюджета в 4 квартале.

Отсутствие единого мнения со стороны правительства по предстоящему бюджету и слабость экономики приведут, несомненно, к повышению волатильности в следующие два месяца, особенно когда Еврокомиссия сообщит свою оценку бюджета 30 ноября.

В ближайшем будущем в интересах итальянского правительства – уважать свои европейские бюджетные обязательства, так как ему понадобятся как можно более благоприятные рыночные условия для рефинансирования 300 млрд евро долга в 2019 году.

Торговая война между США и Китаем

На мой взгляд, шумиха вокруг торговой войны — это переоцененный риск.

Глобальная эпоха смягчения подходит к концу, инвесторам следует сконцентрироваться на американском долларе и на финансовых потоках, а в меньшей степени на торговой войне.

Если говорить о сегодняшнем дне, мировая экономика в этом году испытала на 14% больше перекосов торговли, чем в 2016-м (предыдущий максимум перекосов на текущий период года).

В то же время, согласно Global Trade Alert, либерализация мировой экономики повысилась в этом году на 22%.

Учитывая эти данные, можно сказать, что ведомая США торговая война представляет для роста и рынков скорее краткосрочный риск и пока не может подорвать глобальный рост.

Кристофер Дембик, глава отдела макроэкономического анализа, Saxo Bank