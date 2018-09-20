По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28, 629 млн и 43,354 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (27 и 24). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,17 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует активных 51 заявок по доллару на сумму более 71, 081 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1600 – 189 00028,1500 – 3 00028,1500 – 3 33328,1500 – 180 00028,1400 – 6 00028,1400 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0900 – 4 000

28,0900 – 6 100

28,1000 – 5 000

28,1000 – 40 000

28,1200 – 5 000

28,1300 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1794 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1244 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.