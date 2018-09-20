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Mastercard назначила нового генерального директора в Украине

Mastercard назначила нового генерального директора в Украине

Mastercard объявила о назначении Инги Андреевой на должность генерального директора представительства Masterсard Europe в Украине с 26 сентября 2018 года.

Новый генеральный директор представительства Masterсard Europe Инга Андреева имеет более чем 16-летний опыт работы в отрасли.

Она присоединилась к Mastercard в 2013 году на позиции старшего менеджера по работе с клиентами, а с ноября 2014 года занимала должность директора по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.

Президент Mastercard в Центральной и Восточной Европе Павел Рихлински сообщил Finance.ua: “Украина — стратегически важный рынок для Mastercard, быстрорастущий и открытый к инновациям. Мы нацелены и далее масштабировать и ускорять внедрение в стране инновационных технологий, которые приносят преимущества и новые возможности украинцам во всех сферах жизни как дома, так и за рубежом”.

По материалам Finance.UA
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