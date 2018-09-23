При покупке автомобиля Mercedes-Benz водителям придется платить дважды

Компания Mercedes-Benz в будущем может начать взимать оплату с владельцев автомобилей за активацию тех или иных опций. Такую возможность в своем интервью не исключил разработчик софта для Мерседеса Маркус Эхманн.

В последнее время некоторые автопроизводители стали активно изучать возможность дополнительных доходов, стараясь при этом привлечь новых клиентов. Так, например, Volvo предлагает владение автомобилем на основе ежемесячных платежей, покрывающих стоимость транспортного средства, страховки, техобслуживания и т.д. В свою очередь, водители BMW с 2019 года за 80 долларов в год получат доступ к системе Apple CarPlay.

Mercedes-Benz тоже работает в этом направлении. По словам Эхманна, возможно в будущем за включение / выключение некоторых опций владельцам автомобилей Mercedes нужно будет заплатить дополнительно.

Например, наступает зима. За то, чтобы включить функцию обогрева сидений, нужно будет заплатить определенную сумму. Весной за отключение обогрева сидений тоже нужно будет платить. Получается, что за функцию обогрева сидений не нужно будет платить единоразово при покупке машины, а только тогда, когда это действительно необходимо.

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