Мининфраструктуры планирует отдать порт Скадовск в частные руки

Министерство инфраструктуры Украины готовит порт Скадовск к передаче в концессию.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

“Мы рассматриваем инвестпроект передачи в концессию этого порта”, – сказал он, комментируя возможности развития гавани.

По словам Довганя, представители министерства уже обсудили этот вопрос с потенциальными инвесторами.

В частности, Мининфраструктуры презентовало этот проект турецким инвесторам.

Отметим, что в 2017 году перевалка грузов в Скадовском морском порту сократилась на 36% – всего через порт прошло 20,9 тыс. т грузов, что на 12 тыс. т меньше, чем в 2016 году.

Одной из ключевых проблем порта является отсутствие паспортных глубин, также у него нет железнодорожного сообщения.