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Стартап Ambrosia Medical откроет первую в мире клинику для борьбы со старением

Стартап Ambrosia Medical откроет первую в мире клинику для борьбы со старением

Медицинский стартап Ambrosia Medical, предлагающий бороться со старением при помощи переливания чужой плазмы, планирует в ближайшее время открыть свою первую клинику в Нью-Йорке. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на основателя компании Джесси Кармазина.

Ambrosia Medical предлагает клиентам переливать плазму молодых и здоровых людей за $8 тыс. По мнению исследователей, благодаря этой процедуре можно замедлить процесс старения. При этом Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) очень давно одобрило переливание крови как медицинскую процедуру, в связи с этим Ambrosia Medical не требуются никакие дополнительные разрешения на свою работу.

Ambrosia Medical несколько лет проводила клинические испытания своей системы. Более 150 человек в возрасте от 35 до 92 лет получили 1,5 литра плазмы от доноров в возрасте от 16 до 25 лет. По словам доктора Дэвида Райта, до и после переливания врачи замерили уровень гемоглобина, лептина и других биомаркеров в организмах участников испытания.

Пока исследования не опубликованы, однако Кармазин утверждает, что «их можно назвать по-настоящему положительными». Сейчас в очереди на переливание плазмы у компании находятся более 100 человек.

По материалам hightech.fm
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