Зубко рассказал, когда Кабмин может принять решение о начале отопительного сезона

Уже на следующей неделе Кабинет Министров может принять решение о начале отопительного сезона в Украине.

О таком заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на брифинге 26 сентября.

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“На следующей неделе, я думаю, мы примем решение о запуске отопительного сезона – примем в Кабинете Министров распоряжение о некоторых вопросах отопительного сезона”, – заявил Зубко.

Он также уточнил, что в настоящее время Минрегион проверяет техническое состояние и готовность к отопительному сезону предприятий теплокоммунэнерго, а также сетей. На следующую неделю назначено селекторное совещание по этому поводу.

При этом, по словам Зубко, школы, садики и больницы полностью готовы к отопительному сезону. Жилой сектор подготовили к подаче тепла на 99%.

“На сегодня все социальные объекты готовы. Жилой сектор идет по графику и готов почти на 99%”, – сказал Зубко.

В то же время, в некоторых населенных пунктах таки могут возникнуть проблемы с отоплением, признают чиновники.

“Основной вопрос сегодня – это готовность тех предприятий, которые занимаются теплоснабжением, получив те договора с “Нафтогазом”, с 1 октября проплатив средства, запустить газ и запустить отопление. Проблемы я сегодня не вижу, кроме поселка Коцюбинского, города Шепетовки и города Смела. Те же проблемы, которые были в прошлом году, они на сегодня остаются”, – признал вице-премьер.