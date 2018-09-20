Потребители АО «Укртрансгаз» задолжали 1,82 млрд грн за услуги транспортировки газа (инфографика)

Крупнейшим должником остается Киевэнерго с суммарным накопленным долгом – 500 млн грн. Другие компании в целом уменьшают задолженность. В то же время, динамика погашения долгов замедлилась в подготовительный период к новому отопительному сезону.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

26 сентября 2018, г. Киев – Общая задолженность потребителей за услуги транспортировки газа в августе уменьшилась почти на 3%, или 50 млн грн, по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 1,82 млрд грн по состоянию на 31.08.2018 года.

Суммарный долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ сократился на 5 млн грн и составляет 906 млн грн.

44% задолженности, или 406 млн грн, накоплено ПАО «Киевэнерго». За август предприятие почти не сократило задолженность и пока вопрос погашения долга остается нерешенным. С подачи АО «Укртрансгаз» хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу о взыскании задолженности за услуги транспортировки газа, рассмотрение дела назначено на конец сентября.

В августе расчеты по долгам составили всего 1% от общей суммы долга. Таким образом, мы наблюдаем замедление динамики выплаты долгов, которая в предыдущем месяце была на достаточно низком уровне и составляла 3%.



На 16 млн грн уменьшилась задолженность операторов газораспределительных систем и региональных газосбытовых предприятий за услуги транспортировки газа для населения и составила 230 млн грн.

Самая большая суммарная задолженность накоплена ООО «Одессагаз Поставка» – 81 млн грн, ПАО «Донецкоблгаз» – 56 млн грн и ООО «Кременчуггаз Поставка» – 24 млн грн.

На 1 млн грн уменьшилась задолженность промышленных потребителей и составила почти 77 млн грн.

Сегмент промышленных предприятий продолжает возглавлять ПАО «Киевэнерго» с задолженностью почти 93 млн грн.

Подавляющее большинство промышленных потребителей оплачивают услуги транспортировки природного газа через региональные газоснабжающие или газораспределительные компании. Среди них наибольшую суммарную задолженность имеют: ОАО «Луганскгаз» – 32 млн грн и ОАО «Донецкгоргаз» – 13 млн грн.

На 0,5 млн грн уменьшилась суммарная задолженность по транспортировке природного газа для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов. Текущая задолженность перед Укртрансгазом на конец периода составила почти 7,1 млн грн.

Сегодня часть задолженностей погашается в рабочем порядке, согласно заключенным с клиентами договорам. По всем случаям невыполнения обязанностей по платежам ведется претензионно-исковая работа. На сегодня в судах на рассмотрении уже находится 36 дел на общую сумму около 1,27 млрд грн по принудительному взысканию задолженности за услугу транспортировки.