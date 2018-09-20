Сбербанк не будет закрывать украинскую «дочку»

Сбербанк считает единственной разумной тактикой в Украине продолжение деятельности дочернего банка и поиск приемлемого для Нацбанка Украины решения по продаже “дочки”, сдача лицензии не рассматривается.

Об этом заявил первый зампредседателя правления госбанка Лев Хасис.

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“Для нас единственная разумная тактика в Украине – это продолжать деятельность банка и совместно с НБУ искать решение, как продать наш банк приемлемому НБУ покупателю”, – сказал он.

Господин Хасис пояснил, что в Украине очень сложная ситуация, и работать российским банкам там непросто.

“Тем не менее, мы работаем, выполняем все регуляторные нормативы и будем пытаться найти какое-то решение. “Сушить” бизнес с последующей сдачей лицензии, как нам предлагают, мы не хотим, потому что это крайне невыгодно. Кроме того, с учетом введенного в Украине санкционного режима в отношении российских банков, это бесперспективная история”, – сказал он.

“Даже если представить себе, что мы прекратили деятельность банка, заплатили бы по всем обязательствам и собрали долги, все равно забрать свои деньги мы не сможем, так как санкции запрещают любые движения денег с Украины в сторону российских банков. Поэтому сдача лицензии не имеет для нас никаких перспектив и поэтому мы такой вариант не очень рассматриваем”, – сказал он.

Лев Хасис также заверил, что Сбербанк выполняет все регуляторные нормативы, поэтому его нельзя конфисковать, как это было с ПриватБанком.