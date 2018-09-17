Россияне забрали со счетов "Сбербанка" $1,2 млрд из-за опасений в связи с санкциями

Клиенты “Сбербанка” забрали со своих счетов в иностранной валюте в целом 1,2 миллиарда долларов из-за опасений, что США введет санкции против российских государственных банков.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG.

Банк потерял почти 10% средств на валютных счетах – это больше, чем в среднем в секторе. В российском банке это объяснили “управляемой эволюцией баланса”.

Валютные счета составляют около трети всех счетов “Сбербанка”. Там сообщили, что не видят «непривычных движений» по счетам клиентов в течение августа.