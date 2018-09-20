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США передадут Украине два пограничных катера Island

США передадут Украине два пограничных катера Island

Береговая охрана США в этот четверг, 27 сентября, осуществит передачу Украине двух катеров типа Island (“Айленд”) на военно-морской базе в Балтиморе.

На церемонии будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер.

Катера оснащены боевыми модулями, которые были приобретены в рамках программы Пентагона.

В конце августа Кабмин разрешил Минобороны Украины оплатить транспортные и сопутствующие расходы в рамках передачи Island, сами же катера передаются Военно-морским силам Украины на безвозмездной основе.

Катера класса “Айленд” строились на верфи Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 год, все 49 построенных судов получила Береговая охрана США. 34-метровые катера имеют водоизмещение 168 тонн и могут разгоняться до скорости 29,5 узлов.

Численность экипажа одгого судна – 16 человек, автономность хода – 5 суток. Катера оснащены 25-мм автоматической артиллерийской установкой Mk 38 Bushmaster и 12,7-мм пулеметами М2НВ.

По материалам Центр транспортных стратегий
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