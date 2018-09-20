Украинцы инвестировали за рубеж с помощью е-лицензий $25 миллионов

Украинцы инвестировали за рубеж с помощью электронных лицензий 25 миллионов долларов.

Об этом на Первом украинском валютном форуме сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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По ее словам, в прошлом году НБУ разрешил физлицам получать электронные лицензии для инвестиций за границу. С тех пор объем инвестиций с помощью таких лицензий достиг 25 млн долларов.

«Это хорошо, поскольку такие инвестиции способствуют повышению уровня жизни украинцев. Люди инвестируют, получают доход», – отметила Рожкова.