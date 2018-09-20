Межбанк: доллар к 28,12/28,15 подняли компенсация НДС Казначейством и «придержки» валюты экспортерами

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок. Отметим, что реальная часть вторничной сессии завершилась на цифре 28,04/28,06 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших пролонгацию коррекции.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 51 971,2 млн грн к отметке 54 554,4 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Без сомнения это следствие состоявшейся накануне объемной компенсации НДС Казначейством.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 Киева заметно повысились, обосновавшись на уровне 28,11/28,14 UAH/USD, индицируя появление на рынке гривневой ликвидности.

К 10.22 цены безналичного «американца» немного понизились (28,07/28,12 UAH/USD), сопровождаясь мизерными оборотами.

Меж тем, доллар на межбанке к 10.47 Киева возобновил рост, оказавшись на уровне 28,10/28,14 UAH/USD. «Сложно устоять против гривны Казначейства», -констатировал наш консультант.

По состоянию на 11.11 котировки доллара на межбанке, сохранив рост, отметились на уровне 28,12/28,15 UAH/USD. На моменте покупателей больше.

Дополуденное «зеленое» ралли сопровождалось снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика, индицирующая расширение гривневой ликвидности, согласуется с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,030 / 28,050

евро – 33,030 / 33,051

российский рубль – 0,4260 / 0,4266

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1771 / 1,1772

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