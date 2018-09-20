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МВФ ожидает от Украины повышения цен на газ и принятия госбюджета – НБУ

МВФ ожидает от Украины повышения цен на газ и принятия госбюджета – НБУ

Международный валютный фонд ожидает от Украины приведения тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета для выделения Украине очередного транша.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами крупнейших банков, сообщает пресс-служба НБУ.

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Глава Национального банка отметил, что диалог с МВФ в целом был конструктивным.

“Переговоры продолжаются. Мы настроены оптимистично”, – отметил он.

По материалам Економічна Правда
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