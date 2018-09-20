Межбанк: доллар к 28,06 уронили нехватка гривны и выросший приток СКВ из-за рубежа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 4,82 коп., на торгах вторника укрепился на 4,99 коп., оказавшись на уровне 28,06 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,53 коп., составил 28,06 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,06/28,09 UAH/USD виртуально, без сделок. Снова повторимся, указав, что дебютные цены СКВ во вторник были сформированы практически безоборотным падением курса «американца» после 16.00 понедельника.

Около 10.04 курс доллара, выйдя в реальную сферу, упал к 28,04/28,07, однако спустя 8 минут, обретя «рыночную реальность», приподнялся к 28,05/28,08 UAH/USD, не покидая район этой цифры (28,05-06/28,08 UAH/USD) до 11.03 Киева, когда выросшие продажи понизили цену СКВ к 28,05/28,06 UAH/USD.

Игроки терпеливо ожидали появления гривны от компенсации НДС, но Казначейство не торопилось.

Эта «неторопливость» пролонгировала откат курса доллара продажами появившихся на межбанке системных игроков. По состоянию на 11.36 «американец» консолидировался на цифре 28,03/28,05 UAH/USD, не покидая эту отметку до 12.13 Киева.

Пополудни на рынок вместо Казначейства вышел регулятор, инициировав выкуп долларовых излишков с платформы Matching по 28,04 UAH/USD. Гривневая интервенция НБУ, заместившего НДС Казначейства, привела к незначительному отскоку цены СКВ до 28,045/28,060 UAH/USD около 12.30 Киева.

«Мягкий» восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня сохранился до 13.10, подняв курс «американца» до 28,05/28,06 UAH/USD.

Эти уровни цен не менялись до 14.10, когда дело ограничилось расширением спреда: 28,04/28,06 UAH/USD.

В дальнейшем пара доллар-гривна не покидала эту отметку на опустевшем межбанке до самого закрытия вторничной сессии.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,06 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,035 / 28,055

евро – 32,980 / 33,001

российский рубль – 0,4261 / 0,4267

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1778 / 1,1779

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