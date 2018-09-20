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"Газпром" потерял 1,3 млрд долларов после перехода Украины на импорт газа из ЕС

"Газпром" потерял 1,3 млрд долларов после перехода Украины на импорт газа из ЕС

“Газпром” потерял почти 1,3 млрд долларов после того, как Украина начала импортировать газ из Европы.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко.

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“Монополистом на украинском рынке был не “Нафтогаз”, а “Газпром”. Прямая экономия “Нафтогаза” только от импорта природного газа из ЕС вместо закупок у “Газпрома” составила 1,29 млрд долларов”, – отметил Витренко.

Как уточнил он, дефицит собственной добычи составляет 0,6 млрд кубометров газа, которые и надо импортировать.

По материалам УНН
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