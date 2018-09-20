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H&M тестирует новый формат магазинов и поднимает цены

H&M тестирует новый формат магазинов и поднимает цены

Шведский ритейлер H&M решил поменять концепцию работы своих магазинов и больше не будет ориентироваться на массовость продаж.

После десятилетий быстрого расширения, в последние годы продажи H&M практически не растут, а акции компании с 2015 года упали почти на две трети.

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При этом, H&M является вторым по величине розничным ритейлером одежды в мире после испанского Inditex. Торговая сеть H&M на конец мая этого года состояла из 4 801 магазина в 69 странах.

H&M тестирует новый формат работы магазина, который будет в корне отличаться от привычных. Например, в новом магазине в Стокгольме меньше товаров, зато много одежды из линеек Trend и Premium Quality, которую компания обычно продает онлайн. Цены на эти товары выше, чем на другие: если обычно кожаные куртки стоят около 1 тыс. шведских крон (чуть больше $100), то куртки Premium Quality – 3 499 крон (около $384).

“Мы должны поднять уровень качества в целом: товаров будет меньше, но представлять нужно лучше. Задача – иметь возможность продавать больше с меньшими затратами и делать это экономически эффективным способом”, – отметил главный исполнительный директор, внук основателя H&M Карл-Йохан Перссон.

Ритейлер планирует адаптировать новые подходы и в других магазинах.

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По материалам НВ
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