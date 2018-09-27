Владислав Кравец: законно ли банки блокируют счета?

Все чаще в Сети появляются сообщения от возмущенных клиентов, что банк заблокировал их счет. Основанием является отказ предоставить данные о себе в отделение банка. Почему так происходит?

Еще в 2015 году вступило в силу постановление НБУ №417, которое утвердило Положение по финансовому мониторингу, согласно которому банки обязаны ежегодно проверять данные своих клиентов.

Но, к сожалению, последние три года банки и регулятор больше думали об чистке рынка. Одни – как не стать очередным учреждением, покинувшим финансовый рынок, другие – про оздоровление системы в целом. В этом году вышеуказанное постановление стало активнее контролироваться и исполняться.

Таким образом, по законодательству банк раз в год обязан уточнять /обновлять данные владельцев счетов. Другими словами – убеждаться, что именно этот человек реально пользуется счетом.

Чаще всего банки приглашают клиентов в отделение с документами (паспорт и код), иногда проводят эту процедуру в онлайн-режиме.

И как бы банкам не хотелось лишний раз тревожить своих клиентов, они обязаны провести эту процедуру.

Дело в том, что существуют отлаженные преступные схемы, когда счета открываются частными лицами, но реально используются другими.

Например, человек открывает карту и «подвязывает»к ней специально купленную сим-карту. И за определенное вознаграждение передает их преступникам (наркоторговцам, торговцам оружием, контрабандистам и т.д.), которые, по понятным причинам, официально не «светятся».

Аналогично человек может оформить и статус физического лица-предпринимателя, по доверенности передав права на осуществление операций другому человеку.

Таким образом, в стране проводится деятельность «черного» рынка, что не только приводит к потерям бюджета, но иногда составляет реальную угрозу здоровью и жизни каждого из нас.

Поэтому банки обращают внимание на карты и счета, по которым нет расчетов в магазинах, покупок или снятий на небольшие суммы, но происходят одиночные операции и снятия в банкоматах на большие суммы.

В июле 2018 года Нацбанк разослал банкам официальное письмо, в котором прописаны рекомендации по финансовому мониторингу.

В частности, банк может не просто заблокировать проведение операции, но и закрыть счета клиента, если тот во время процедуры прохождения верификации/идентификации предоставит финучреждению недостоверную информацию или информацию с целью введения в заблуждение.

При этом хочу подчеркнуть, что банки могут запрашивать данные для прохождения идентификации клиента не чаще одного раза в год. Если речь не о финансовом мониторинге отдельных операций на суммы от 150 тыс. грн.

Если банк злоупотребляет и вызывает к себе в отделение клиентов чаще, или же блокирует счета без звонка или письма с приглашением – лучше приехать в отделение банка и пройти идентификацию. Это поможет урегулировать вопрос дальнейшего сотрудничества или снять деньги и закрыть счет.

Владислав Кравец, Председатель Правления «RwS bank»