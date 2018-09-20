Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 143 0

Омелян надеется на приход в Украину новых авиакомпаний США

Омелян надеется на приход в Украину новых авиакомпаний США

Украина рассчитывает на расширение присутствия американских авиакомпаний на украинском рынке авиаперевозок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с заместителем министра транспорта США по вопросам политики Дереком Каном, передает пресс-служба министерства.

Читайте также: Первый автобан в Украине могут построить за деньги Германии

“Мы готовы развивать пассажирские авиаперевозки со странами мира и заинтересованы в содействии имплементации Соглашения между Украиной и США о воздушном сообщении. Также, безусловно, мы искренне будем приветствовать расширение присутствия американских авиакомпаний в Украине”, — заявил Омелян.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.

Выбрать карту для путешествий

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018