Омелян надеется на приход в Украину новых авиакомпаний США

Украина рассчитывает на расширение присутствия американских авиакомпаний на украинском рынке авиаперевозок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с заместителем министра транспорта США по вопросам политики Дереком Каном, передает пресс-служба министерства.

Читайте также: Первый автобан в Украине могут построить за деньги Германии

“Мы готовы развивать пассажирские авиаперевозки со странами мира и заинтересованы в содействии имплементации Соглашения между Украиной и США о воздушном сообщении. Также, безусловно, мы искренне будем приветствовать расширение присутствия американских авиакомпаний в Украине”, — заявил Омелян.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.