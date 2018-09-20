Первый автобан в Украине могут построить за деньги Германии

Германия может профинансировать строительство первого автобана в Украине.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС», – сообщил Омелян.

Стоимость одного километра проезда по платным автобанам в Украине может составить 20-70 евроцентов (6,61-23,15 грн). Об этом ранее заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Омеляна, в европейских странах с платными автобанами стоимость километра проезда варьируется в пределах 20-70 евроцентов. Окончательная стоимость проезда по платным дорогам будет известна после проведения тендера и определения компании-победителя.