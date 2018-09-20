Межбанк: доллар на цифре 28,05/28,06 удерживает нехватка гривны

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,06/28,09 UAH/USD виртуально, без сделок. Отметим, что реальная часть понедельничной сессии завершилась на цифре 28,07/28,10 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших пролонгацию коррекции.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева несмело понизились, обосновавшись на уровне 28,04/28,07 UAH/USD, индицируя сохранение дефицита гривны или провоцируя покупателей СКВ.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять просевшие с уровня 52 769,4 млн грн к отметке 51 971,2 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.12 цены безналичного «американца» обрели более реальный вид, приподнявшись в полном соответствии с нашими ожиданиями к 28,05/28,08 UAH/USD. На моменте межбанк еще малоактивный и низколиквидный.

Меж тем, доллар на межбанке к 10.32 Киева продолжал топтаться на месте, оставаясь в указанный час на уровне 28,05/28,08 UAH/USD. Удерживало на месте курс «американца» равновесие покупок и продаж.

По состоянию на 10.50 котировки доллара на межбанке ограничились копеечным ростом бидов (28,06/28,08 UAH/USD), сохранив при этом равновесие покупок и продаж «американца».

По состоянию на 11.08 котировки доллара, не дождавшись щедрости компенсации НДС Казначейством, понизились к 28,05/28,06 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь балансом спрос/предложение.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,060 / 28,090

евро – 33,107 / 33,140

российский рубль – 0,4263 / 0,4270

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1747 / 1,1748

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