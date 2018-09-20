Куда вложить деньги, чтобы заработать? Инвестиции нового уровня – ПАММ-счета

Вопрос “как эффективнее распорядиться своими сбережениями” актуален вот уже несколько тысячелетий, а то и больше. Инфляция, нестабильная экономическая или политическая ситуации и прочие факторы вынуждают нас постоянно анализировать финансовые возможности на предмет сохранения и приумножения собственных средств. И речь не о заурядных банковских депозитах, ставки, по которым практически не покрывают инфляцию. Уже более 10 лет на рынке финансовых услуг представлен инвестиционный продукт, набирающий все большую популярность среди рядовых вкладчиков – это сервис ПАММ-счетов , разработанный компанией Альпари. В чем же состоят преимущества инвестирования в ПАММ-счета перед традиционными вариантами вложения средств?

Простота в использовании

Одним из самых весомых плюсов ПАММ-счетов является абсолютная простота в использовании данного сервиса: инвестор получает прибыль от сделок на финансовых рынках, но при этом не тратит время на самостоятельную торговлю, а передает свои средства в управление опытному трейдеру. За успешную торговлю трейдер, в свою очередь, получает вознаграждение. Ход торговли инвестор может видеть в режиме реального времени – в личном кабинете на сайте Альпари приведена полная информация о торговле трейдера, список совершенных сделок и результаты торговли. Если вас не устраивают результаты – в любое время вы можете сменить управляющего или реинвестировать свои средства. Отдельно стоит отметить, что помимо инвесторов свои средства в счет вкладывает и сам трейдер – таким образом компания Альпари гарантирует своим клиентам обдуманность его действий.

Высокая доходность

Еще одним неоспоримым преимуществом сервиса ПАММ-счетов является высокая доходность. Уровень прибыли у этого инвестиционного продукта ничем не ограничен и может достигать сотен или даже тысяч процентов. Например, колебания условной валюты с 30 единиц до 60 будут означать 100% прибыли для тех, кто вовремя купил, а потом продал эту условную валюту. Инвестору нужно лишь выбрать подходящий стиль управления счетом – агрессивный (высокодоходный, но более рисковый) или консервативный (приоритет в минимизации рисков). Сделать это можно при помощи подробного рейтинга ПАММ-счетов на сайте Альпари. В нем указаны все характеристики, которые помогут в выборе управляющего: график доходности, возраст ПАММ-счета, его эффективность и многие другие.

*Надежность *

Сервис ПАММ-счетов разработала и вывела на рынок компания Альпари в 2008 году. На сегодняшний день торговый оборот сервиса составляет более $110 миллиардов, а количество трейдеров является самым большим в странах СНГ. За разработку ПАММ-счетов Альпари была отмечена многочисленными международными финансовыми наградами за вклад в развитие инвестиционных сервисов, лучшие программы управления капиталом и многими другими. Несмотря на то, что сейчас практически все крупнейшие форекс-компании предлагают свои аналоги такого способа инвестирования, результатами независимой аудиторской проверки до сих пор располагает только Альпари.

Еще одной из причин, почему многие выбирают сервис ПАММ-счетов, является полный контроль над средствами. Ввод и вывод осуществляется исключительно инвестором при помощи личного кабинета на сайте Альпари. Сделать это можно, в том числе без комиссии, одним из множества способов: банковские переводы, пластиковые карты, интернет-банки, электронные переводы или платежные терминалы. При этом Альпари защищает своих клиентов от несанкционированного вывода средств системой СМС-подтверждения и автоинформеров.