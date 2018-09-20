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Стало известно, кто в Украине имеет право на получение социального жилья

Стало известно, кто в Украине имеет право на получение социального жилья

Верховная Рада изменила законодательство «О жилищном фонде социального назначения», включив в очередь на жилую площадь от фонда социального назначения внутренних переселенцев и еще несколько категорий граждан.

Соответствующий закон обнародован на сайте парламента.

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Сообщается, что стать на социальный квартирный учет смогут следующие категории украинцев:

  • граждане, для которых такое жилье является единственным местом проживания или которые имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с законом;
  • украинцы, среднемесячный совокупный доход которых за предыдущий год (в расчете на одного человека) в сумме меньше средней стоимости аренды жилья в данном населенном пункте и прожиточного минимума, установленного законодательством;
  • внутренне перемещенные лица, у которых нет другого жилья для проживания на подконтрольной украинскому правительству территории или жилье которых разрушено и не пригодно для жизни.
По материалам УБР
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