Стало известно, кто в Украине имеет право на получение социального жилья

Верховная Рада изменила законодательство «О жилищном фонде социального назначения», включив в очередь на жилую площадь от фонда социального назначения внутренних переселенцев и еще несколько категорий граждан.
Соответствующий закон обнародован на сайте парламента.
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Сообщается, что стать на социальный квартирный учет смогут следующие категории украинцев:
- граждане, для которых такое жилье является единственным местом проживания или которые имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с законом;
- украинцы, среднемесячный совокупный доход которых за предыдущий год (в расчете на одного человека) в сумме меньше средней стоимости аренды жилья в данном населенном пункте и прожиточного минимума, установленного законодательством;
- внутренне перемещенные лица, у которых нет другого жилья для проживания на подконтрольной украинскому правительству территории или жилье которых разрушено и не пригодно для жизни.