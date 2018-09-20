Starbucks уволит часть сотрудников в рамках масштабной реструктуризации — WSJ

Американская сеть кофеен Starbucks планирует провести масштабную реструктуризацию в том числе за счет перестановок и увольнений руководителей среднего и высшего звена.

Эти меры призваны преодолеть стагнацию продаж и привлечь интерес потенциальных инвесторов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Она изложила содержание циркуляра, распространенного среди персонала компании ее главным исполнительным директором Кевином Джонсоном. “Мы должны наращивать скорость таких инноваций, которые релевантны для наших клиентов, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса. Чтобы добиться этого, мы внесем существенные изменения в то, как мы работаем и ведем за собой во всех сегментах структуры компании”, — написал он.

Согласно публикации, реорганизацию намечено начать на этой неделе и завершить в ноябре. Издание не уточняет, сколько человек планируется уволить.

Компания Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет более 28 тыс. кофеен в 75 странах мира, в том числе в России. Штаб-квартира компании расположена в Сиэтле (штат Вашингтон).