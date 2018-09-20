Первые аукционы по продаже прав аренды на землю стартуют на ProZorro в октябре

Электронные аукционы по продаже прав аренды земельных участков на ProZorro.Продажи стартуют в октябре.

Об этом сообщается на странице ProZorro.Продажи в Facebook.

“Первые лоты по аренде земли ждите в ProZorro.Продажи уже в октябре”, – говорится в сообщении Facebook.

Как написал на своей странице в Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, постановление о пилотном проекте по проведению электронных земельных торгов на ProZorro.Продажи были приняты 2 месяца назад.

“Учитывая чувствительность вопроса, мы делаем все очень четко и согласно закону (даже будет звучать звук гонга после завершения аукциона – потому что так прописано в Земельном кодексе)”, – написал Нефедов.

Он отметил, что в течение двух месяцев была разработана новая электронная процедура (MVP), которая отвечает всем требованиям закона, подготовлены необходимые регуляторные документы и получена поддержка международных партнеров проекта.