Гриневич рассказала, как вырастут зарплаты учителей

На модернизацию сферы образования начальной школы на 2019 год в бюджете заложен 1 млрд гривен. Кроме того, вырастут зарплаты учителей.

Это позволит провести основательные реформы в отрасли, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время своего выступления на Форуме издателей во Львове, передает пресс-служба Минобразования.

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В частности, по словам Гриневич, в следующем году все педагогические работники получат повышение зарплаты на 9%.

“Это явно недостаточное повышение заработной платы. Я надеюсь, что в процессе доработки бюджета в парламенте нам удастся получить большие преференции для образования. Но все-таки некоторое увеличение зарплаты состоится”, – уточнила министр.

Она также подчеркнула: образовательные подвижки невозможны без инвестиций.

“Когда я шла на должность министра, единственное условие, которое было для меня важным, – это инвестиции в реформу. Иначе осуществить ее просто невозможно. И это большое преимущество, что премьер-министр и члены правительства понимают важность изменений, которые мы с вами делаем. Именно поэтому, несмотря на все сложности бюджета следующего года, мы все же заложили соизмеримую инвестицию на следующий год – 1 миллиард гривен на образовательную среду для первоклассников, которые придут учиться в 2019 году”, – отметила Гриневич.