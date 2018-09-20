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"Укрзализныцю" заподозрили в покупке локомотивов General Electric по завышенной цене

"Укрзализныцю" заподозрили в покупке локомотивов General Electric по завышенной цене

Соломенский районный суд Киева дал доступ сотрудникам НАБУ к документам “Укрэксимбанка” о поставках локомотивов General Electric и передаче их в лизинг “Укрзализныце”.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

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В бумагах сказано, что расследование НАБУ инициировал народный депутат, имя которого не называется.

Как сказано в документах банка, нардеп предоставил информацию о том, что “лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы по сравнению с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям”.

Временный доступ детективы НАБУ получили к договорам о поставках, согласно которым участники сделки договорились о поставках банку локомотивов для последующей передачи их в финансовый лизинг УЗ.

Также НАБУ получит доступ к документам, в которых сказано, кто из Кабмина и других центральных органов исполнительной власти дал согласие на то, чтобы использовать локомотивы в лизинг.

По материалам Finbalance
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