Доллар дешевеет к евро, трейдеры оценивают новости с торгового "фронта" и ждут заседания ФРС

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов в понедельник и стабилен относительно иены.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1%. На прошлой неделе индикатор уменьшился на 0,7%, что стало наихудшей динамикой за месяц.

Трейдеры продолжают оценивать последнюю информацию, касающуюся торгового спора Вашингтона и Пекина. В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.

Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.

Кроме того, в центре внимания рынка заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое стартует во вторник. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов (до 2-2,25% годовых) на предстоящем заседании оценивается рынком в 92%.

Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1755 по сравнению с $1,1749 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 112,6 иены против 112,59 иены накануне. Стоимость евро к иене поднялась до 132,36 иены с 132,28 иены.

Фунт стерлингов подорожал в понедельник до $1,3147 по сравнению с $1,3072 по итогам предыдущих торгов.