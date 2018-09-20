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Британия может стать мировым центром криптовалют

Британия может стать мировым центром криптовалют

Британия может стать мировым центром криптовалют.

Об этом заявила глава финансового комитета нижней палаты британского парламента Ники Морган.

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По ее мнению, рынок криптоактивов — это Дикий Запад, который необходимо приручить введением новых правовых норм. Только так страна может стать мировым центром цифровых валют.

«Эта нерегулируемая индустрия ставит инвесторов перед многочисленными рисками, — говорит председатель финансового комитета Палаты общин Ники Морган. — Принимая во внимание высокую цену волатильности курсов биткойна и альткойнов, уязвимости к взлому криптобирж и потенциальную роль криптовалют в отмывании денег, комитет убежден, что следует вводить новые директивы как минимум для защиты потребителей и предотвращения отмывания денег».

В данный момент Управление по финансовому регулированию Великобритании не имеет полномочий контролировать ранок криптовалют и проведение ICO.

Это значит, что потребители не имеют официальной возможности получить компенсацию в случае мошенничества, а компании, предлагающие ICO, все еще могут не отвечать за свои обещания.

Более того, биржи криптоактивов — комитет предпочитает этот термин «криптовалютам», поскольку виртуальные монеты в основном используются для спекуляций, а не для торговли — не подпадают под действие закона, противодействующего отмыванию денег.

Еще одна проблема, о которой рассказала Морган, и о которой могут не знать пользователи — это потеря пароля от криптовалютного счета. В этом случае автоматического восстановления не происходит, и клиенты не получают никакой компенсации. Такой подход отличается от общепринятого в традиционных финансовых системах и может оказаться неожиданностью для инвесторов.

Успешное решение этих проблем может стимулировать превращение Британии в центр торговли криптовалютами и укрепить нынешний статус Лондона как одной из финансовых столиц мира. Однако, Соединенному Королевству придется выдержать конкуренцию с другими странами — Швейцарией, Мальтой и Израилем.

По материалам internetua.com
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