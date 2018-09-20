Межбанк: доллар к 28,12/28,14 приподняла нехватка предложения СКВ

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,09 UAH/USD виртуально, без сделок.

Отметим, что реальная часть пятничной сессии завершилась на цифре 28,05/28,06 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших этот подскок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,17 UAH/USD, индицируя дефицит предложения СКВ, характерный для понедельника.

К 10.14 цены безналичного «американца» обрели более реальный вид, откатившись к 28,10/28,15 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого сжатия расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять просевшие с уровня 54 970,1 млн грн к отметке 52 769,4 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем, доллар на межбанке к 10.51 Киева продолжал топтаться на месте, ограничившись в указанный час копеечным ростом бидов: 28,11/28,15 UAH/USD.

По состоянию на 11.20 котировки доллара на межбанке сосредоточились на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и предложения. Системных участников рынка пока не видно, обороты, как и полагается в понедельник, оставляют желать лучшего. Вялое равновесие покупок и продаж.

Дополуденная относительная стабильность долларовых цен на приподнявшейся с пятницы отметке сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика гармонирует с заметным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,070 / 28,095

евро – 32,962 / 32,991

российский рубль – 0,4209 / 0,4215

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1764 / 1,1765

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